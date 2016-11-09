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Тим Хоуард: "Если бы я голосовал, то не за Трампа"

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Вратарь сборной США Тим Хоуард отметил, что предстоящий матч отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Мексики никак не связан с политическими вопросами. По словам голкипера "Колорадо", он не хотел бы, чтобы на выборах президента полбедил Дональд Трамп.

- Вся эта политическая ерунда ничего не значит для меня, - цитирует Хоурда goal.com. - Не хочу отвечать вопрос по этому поводу. Есть политика, а есть футбол. Сборная Мексики попытается надрать нам задницы, мы постараемся сделать то же самое. К политике это не имеет никакого отношения.

Вчера я просто пошел спать. Голоса посчитали. Утром мне сказали, кто стал президентом. Если бы я голосовал, то не за Трампа. Но он в итоге стал президентом. Больше сказать мне нечего. Некоторые люди интересуются политикой больше остальных, я - нет.

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