22:49 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Тевесу не нравится жизнь в Китае

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Нападающий "Шанхай Шэньхуа" Карлос Тевес плохо себя чувствует в Китае, утверждает Ole. 33-летний аргентинец в начале этого года перебрался в китайский клуб из "Бока Хуниорс", но до сих пор не приспособился к жизни в Азии. Отмечается, что ему не нравится китайская еда, китайские методы и китайский образ жизни. На счету Тевеса один официальный матч за "Шанхай Шэньхуа" в азиатской Лиге чемпионов.

Тем не менее, агент игрока заявил, что футболист не покинет команду в ближайшие дни, но это может случиться, если ситуация не изменится.

Напомним, по неофициальным данным, Карлос Тевес является самым высокооплачиваемым игроком в мире, зарабатывая в неделю за 720 тысяч евро.

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Материалы REN-TV

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