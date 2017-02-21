Тевесу не нравится жизнь в Китае

Нападающий "Шанхай Шэньхуа" Карлос Тевес плохо себя чувствует в Китае, утверждает Ole. 33-летний аргентинец в начале этого года перебрался в китайский клуб из "Бока Хуниорс", но до сих пор не приспособился к жизни в Азии. Отмечается, что ему не нравится китайская еда, китайские методы и китайский образ жизни. На счету Тевеса один официальный матч за "Шанхай Шэньхуа" в азиатской Лиге чемпионов.

Тем не менее, агент игрока заявил, что футболист не покинет команду в ближайшие дни, но это может случиться, если ситуация не изменится.

Напомним, по неофициальным данным, Карлос Тевес является самым высокооплачиваемым игроком в мире, зарабатывая в неделю за 720 тысяч евро.