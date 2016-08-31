Тевес выиграл суд у телекомпании

Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес выиграл суд у аргентинской телекомпании. Он смог отсудить 12 тысяч евро у программы, которая в 2011 году использовала видеоролик с его участием. Причем ролик носил уничижительный характер для Тевеса – он в нем назывался "Карлитос некрасивый", описывался как маленький человек с кривыми зубами, грубый и неуклюжий. Причем авторы передачи связывали это с местностью, где Тевес родился. Как сообщает AFP, игрок требовал компенсации для всех жителей этого района, но суд удовлетворил лишь его иск.