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Тевес выиграл суд у телекомпании

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Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес выиграл суд у аргентинской телекомпании. Он смог отсудить 12 тысяч евро у программы, которая в 2011 году использовала видеоролик с его участием. Причем ролик носил уничижительный характер для Тевеса – он в нем назывался "Карлитос некрасивый", описывался как маленький человек с кривыми зубами, грубый и неуклюжий. Причем авторы передачи связывали это с местностью, где Тевес родился. Как сообщает AFP, игрок требовал компенсации для всех жителей этого района, но суд удовлетворил лишь его иск.

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