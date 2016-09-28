Тевес сообщил, что может завершить карьеру в конце 2016 года

Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес допустил, что завершит карьеру после текущего сезона. По словам 32-летнего аргентинца, он близок к такому решению в связи с факторами, которые окружают футбол.

– Недавно меня дисквалифицировали на три матча чемпионата, но решение о таком количестве игр принял не комитет, а журналисты, – цитирует Fox Sports Тевеса. – Именно по их инициативе меня отстранили на три встречи. Я люблю футбол, но не люблю то, что его окружает. Допускаю, что завершу карьеру в конце этого года. Часто думаю об этом.