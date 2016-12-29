04:44 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Тевес перешел в "Шанхай Шэньхуа" и стал самым высокооплачиваемым игроком мира

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Аргентинский нападающий Карлос Тевес стал игроком китайского клуба "Шанхай Шэньхуа", информирует TransferMarkt China. Ранее появилась информация, что в новом клубе 32-летний аргентинец будет получать 615 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира.

В этом сезоне Тевес выступал за "Бока Хуниорс". Он провел в чемпионате Аргентины десять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.

За свою карьеру он также выступал в составе "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ювентуса". За сборную Аргентины форвард провел 76 матчей и забил 13 голов.

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