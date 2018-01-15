Тевес – об игре в Китае: "Сам не понимаю, что я там делал"

Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес, ранее выступавший в составе "Шанхай Шэньхуа", понимает критику со стороны руководства бывшего клуба. По словам форварда, в чемпионате Китая он не был готов выкладываться на сто процентов.

– В Китае у меня были каникулы, которые длились семь месяцев. Нормально, что тренер и президент "Шанхай Шэньхуа" критикуют меня, – приводит TyC Sports слов Тевеса. – Сам не понимаю, что я там делал. Есть те, кто злился на меня из-за того, как случился мой уход, но и это нормально. Я не был готов выкладываться на сто процентов.

Напомним, что Тевес был игроком "Шанхай Шэньхуа" с 2016 по 2018 год, став самым высокооплачиваемым футболистом мира на тот момент. За китайский клуб в сезоне-2017 он провел 20 матчей и забил 4 мяча. В январе 33-летний аргентинец расторг контракт с шанхайцами и вернулся в "Бока Хуниорс".