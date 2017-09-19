Тевес не оправдал ожиданий руководства "Шанхай Шэньхуа"

Председатель "Шанхай Шэньхуа" Ву Хяоху заявил, что нападающий Карлос Тевес не оправдал ожиданий руководства клуба. В начале этого года 33-летний аргентинец перебрался в Китай и стал самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой в 40 миллионов евро в год. Однако он забил всего 3 гола в 13 матчах чемпионата Китая.

- Наша цель состояла в том, чтобы привлечь звездного игрока с высоким уровнем игры, и мы все считали, что Тевес может стать таковым, - цитирует Goal Хяохуи. - Однако из-за отсутствия зимней подготовки и физформы он не оправдал наших ожиданий.