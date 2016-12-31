10:35 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Тевес имеет право вернуться в "Бока Хуниорс" в ноябре

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Агент нападающего Карлоса Тевеса отметил, что аргентинец может вернуться в "Бока Хуниорс" в ноябре 2017 года. Тевес перебрался в "Шанхай Шэньхуа", став самым высокооплачиваемым игроком в мире.

– В договоре есть пункт о том, что Тевес может вернуться в ноябре в "Бока Хуниорс", если будет некомфортно себя чувствовать в Китае, – цитирует Le Figaro представителя форварда. – Он может либо завершить карьеру, либо вернуться в "Бока Хуниорс". Переход в другой клуб будет только на рыночных условиях – если "Шанхай Шэньхуа" продаст его. "Бока Хуниорс" – особенный клуб. Я не исключаю его возвращения, но только в случае необходимости.

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Материалы REN-TV

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