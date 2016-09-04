14:00 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Тест "СЭ". Хорошо ли вы знаете африканский футбол?

Жерри-Кристиан ТЧУЙСЕ так и не сыграл за сборную России Олега РОМАНЦЕВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Жерри-Кристиан ТЧУЙСЕ так и не сыграл за сборную России Олега РОМАНЦЕВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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К матчу сборных России и Ганы "СЭ" предлагает проверить, помните ли вы настоящих героев Черного континента.

 

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КОММЕНТАРИИ (10)
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= Даль =

20 из 20.Отлично! Вы большой знаток Африки. (со второго раза)

15:44

Vorlod

15 , а проколы начались с Шайбы , и был уверен что Нигерия только 1 раз выиграла олимпиаду .

15:19

баламошка

Сборная России - рабы Ганы.

15:18

Гаттузо зол!

15 взял. Африка вам не дом, но знакома. У-уууууууууу

15:18

SIZ170

если сборная Заира в 74 году не знала правила, как она туда попала? бред))))

15:06

serzheo

Учите парни матчасть, в ближайшем будущем это будет состав нашей сборной.

14:50

Санитар леса

14

14:29

Mamoru

Хех, Африку я знаю лучше чем Спартак)

14:19

миха 108

Роже Мила....остальное знать не обязательно!)))

14:19

Slim Taller

Оно нам надо?!

14:13

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