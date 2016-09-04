Тест "СЭ". Хорошо ли вы знаете африканский футбол?

К матчу сборных России и Ганы "СЭ" предлагает проверить, помните ли вы настоящих героев Черного континента.
= Даль =
20 из 20.Отлично! Вы большой знаток Африки. (со второго раза)
15:44
Vorlod
15 , а проколы начались с Шайбы , и был уверен что Нигерия только 1 раз выиграла олимпиаду .
15:19
баламошка
Сборная России - рабы Ганы.
15:18
Гаттузо зол!
15 взял. Африка вам не дом, но знакома. У-уууууууууу
SIZ170
если сборная Заира в 74 году не знала правила, как она туда попала? бред))))
15:06
serzheo
Учите парни матчасть, в ближайшем будущем это будет состав нашей сборной.
14:50
Санитар леса
14
14:29
Mamoru
Хех, Африку я знаю лучше чем Спартак)
14:19
миха 108
Роже Мила....остальное знать не обязательно!)))
Slim Taller
Оно нам надо?!
14:13
= Даль =
20 из 20.Отлично! Вы большой знаток Африки. (со второго раза)
15:44
Vorlod
15 , а проколы начались с Шайбы , и был уверен что Нигерия только 1 раз выиграла олимпиаду .
15:19
баламошка
Сборная России - рабы Ганы.
15:18
Гаттузо зол!
15 взял. Африка вам не дом, но знакома. У-уууууууууу
15:18
SIZ170
если сборная Заира в 74 году не знала правила, как она туда попала? бред))))
15:06
serzheo
Учите парни матчасть, в ближайшем будущем это будет состав нашей сборной.
14:50
Санитар леса
14
14:29
Mamoru
Хех, Африку я знаю лучше чем Спартак)
14:19
миха 108
Роже Мила....остальное знать не обязательно!)))
14:19
Slim Taller
Оно нам надо?!
14:13