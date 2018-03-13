14:41 | Футбол — "Пас из-за границы"

Телекомпания президента "ПСЖ" оштрафована на 18 миллионов евро в Египте

1

Телекомпания BeIN Sports оштрафована на 18 миллионов евро. Как сообщает AFP, торговый суд Египта признал катарскую компанию нарушителем закона о конкуренции, который действует в стране. Суд счет незаконными действия BeIN Sports на телевизионном рынке.

Напомним, что главой компании является президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи. Его также подозревают в коррупции в рамках переговоров по приобретению прав на трансляцию чемпионатов мира 2026 и 2030 годов.

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Разбанен досрочно

все правильно. по-честному такие деньги не зарабатываются.

14:52

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!