Сын Пеле снова выпущен на свободу

Экс-игрок "Сантоса" Эдиньо, который является сыном легендарного Пеле, был отпущен на свободу на время рассмотрения апелляции по делу в отмывании денег и связи с наркобизнесом, сообщает Globo. Это уже вторая апелляция, которую подает бывший футболист.

Летом 2014 года суд признал Эдиньо виновным и приговорил к 33 годам тюремного заключения. Сын Пеле подал апелляцию, решение по которой было оглашено на прошлой неделе. На время рассмотреня он находился на свободе. Суд сократил срок заключения до 12 лет и 10 месяцев. Сам обвиняемый отрицает свою причастность к отмыванию денег и торговле наркотиками.