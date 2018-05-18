Сын Луческу сравнил сезон в Греции с фашистской Германией

Главный тренер ПАОКа Рэзван Луческу, являющийся сыном экс-наставника "Зенита" Мирчи Луческу, сравнил этот сезон в чемпионате Греции с фашистской Германией во время Второй мировой войны. В конце сезона владелец клуба Ивана Саввиди во время матча с АЕКом выбежал на поле с пистолетом из-за недовольства судейством. ПАОКу за тот инцидент было присуждено техническое поражение, поэтому он стал лишь вторым в таблице.

– Может быть, только во время Второй мировой войны в фашистской Германии случилось то, что произошло в чемпионате Греции, – цитирует sport-fm.gr Луческу-младшего.

Наказание ПАОК за выход Саввиди с пистолетом на поле осталось в силе, АЕК – чемпион Греции //

АЕК объявил о победе в чемпионате Греции спустя 24 года. Но это неточно