Сын Бебето стал игроком лиссабонского "Спортинга"

Лиссабонский "Спортинг" на официальном сайте объявил о приобретении у "Эшторила" полузащитника Матеуса Оливейры. С 22-летним бразильцем, который является сыном легендарного Бебето, заключен контракт до 2022 года с прописанной суммой отступных в размере 60 миллионов евро. Отмечается, что в игроке также была заинтересована "Бенфика". В текущем сезоне Матеус сыграл в 31 матче, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.