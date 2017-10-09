Свен-Йоран Эрикссон: "Если бы Руни был итальянцем, его бы обожали, как Тотти"

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон отметил, что нападающего Уэйна Руни не оценивали по достоинству во время его выступлений за национальную команду. Он также добавил, что это говорит об отношении английских фанатов к сборной.

Напомним, в августе 31-летний Руни объявил о завершении выступлений за сборную Англии.

– Отношение к Руни говорит о том, как английские болельщики воспринимают свою сборную. Он рекордсмен по голам за "МЮ" и национальную команду, с этим не поспоришь, – цитирует Daily Mail Эрикссона. – Если бы Руни был итальянцем, то его бы обожали, как Тотти в "Роме". Тотти в Италии не критикуют. Поводы для этого иногда возникают, но он неприкасаемый. Думаю, что Руни не оценивали по достоинству за время его карьеры в сборной.