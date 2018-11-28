Судья в Мексике объявил голодовку из-за расистских оскорблений

Мексиканский арбитр Адалид Маганда объявил голодовку в знак протеста против расистских оскорблений, которым он якобы подвергается со стороны Федерации футбола Мексики. Арбитр африканского происхождения утверждает, что руководитель судейского корпуса Артуро Брисио оскорбил его на расистской почве, когда Маганда спросил у него, почему не получает больше назначений на матчи высшего дивизиона. Как сообщает AFP, в федерации Маганде предложили замять конфликт и вернуться к работе в низших дивизионах, но он отказался.

– Я не хочу денег, я хочу правосудия, – сказал Маганда. – И я добьюсь его. Сегодня я начинаю голодовку. И буду ее вести, пока мои законные права не будут соблюдены.