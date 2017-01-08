Судья матча "Гимарайнш" - "Бенфика" перед игрой получал письма с угрозами смерти

Главный арбитр матча 16-го тура чемпионата Португалии "Витория Гимарайнш" - "Бенфика" (0:2) Нуну Алмейда получал перед встречей письма с угрозами смерти, информирует Record. Судья обратился в полицию и местную федерацию футбола, после чего к нему и его бригаде были приставлены несколько сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что это не первый случай угроз в адрес арбитров в Португалии. Схожие письма ранее получил и судья сегодняшней встречи между "Спортингом" и "Фейренси" Бруну Эстевеш.