19:57 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Судья матча "Гимарайнш" - "Бенфика" перед игрой получал письма с угрозами смерти

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Главный арбитр матча 16-го тура чемпионата Португалии "Витория Гимарайнш" - "Бенфика" (0:2) Нуну Алмейда получал перед встречей письма с угрозами смерти, информирует Record. Судья обратился в полицию и местную федерацию футбола, после чего к нему и его бригаде были приставлены несколько сотрудников правоохранительных органов.

Отметим, что это не первый случай угроз в адрес арбитров в Португалии. Схожие письма ранее получил и судья сегодняшней встречи между "Спортингом" и "Фейренси" Бруну Эстевеш.

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Материалы REN-TV

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