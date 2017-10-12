Судьи из Европы обслужат матчи чемпионата Китая

Ближайшие матчи чемпионата Китая обслужат европейские арбитры, информирует официальный сайт национальной футбольной ассоциации. Отмечается, что к этой практике будут прибегать и впредь, а с 2018 года в чемпионате Китая будет использоваться система видеопомощи.

Немец Дениз Айтекин обслужит матч "Чунцин Лифань" – "Шанхай Шэньхуа" и "Бэйцзин Гоань" – "Чунцин Лифань" (25 октября). Француз Тони Шапрон будет работать на игре "Шанхай Шэньхуа" – "Тяньцзинь Тэда". Шведу Юнасу Эрикссону досталась встреча "Тяньцзинь Цюанцзянь" – "Шаньдун Лунэн".