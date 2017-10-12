Судейская революция в Китае. На матчи чемпионата Поднебесной назначены арбитры из Европы

Китайская футбольная ассоциация назначила на некоторые октябрьские матчи суперлиги иностранных рефери. Впервые в истории местного футбола игры чемпионата будут судить арбитры из Европы.

Судья из Германии Дениз Айтекин получил два назначения. 22 октября он будет работать на игре "Чунцин Лифань" – "Шанхай Шэньхуа", а через три дня – на матче "Бэйцзин Гоань" – "Чунцин Лифань". Француз Тони Шапрон 15 октября обслужит встречу "Шанхай Шэньхуа" – "Тяньцзинь Тэда". А шведу Юнасу Эрикссону достался матч "Тяньцзинь Цюанцзянь" – "Шаньдун Лунэн", запланированный на 14 октября.

Предполагалось, что в некоторых играх заключительных туров чемпионата Китая в конце октября – начале ноября будут использовать видеоассистенты. О каких конкретно матчах идет речь, официально пока не сообщалось. (Александр БОБРОВ)