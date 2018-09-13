Суд отобрал у частной компании право управлять "Мараканой"

Бразильский суд отозвал у компании IMX Holding право управления легендарным стадионом "Маракана". Как сообщает AFP, такое решение принято из-за нарушений, которые были допущены при получении разрешения на управление активами. IMX Holding приняла на себя управление "Мараканой" на 35 лет в 2013 году, выиграв конкурс, объявленный властями Бразилии.

В то время в компанию входил бизнесмен Эйке Батиста, осужденный в 2017 году за коррупцию, строительная компания Odebrecht, вовлеченная затем в огромный коррупционный скандал, а также американская компания AEG.