Суарес, Рамос и Коутинью вошли в число номинантов на "Золотой мяч"

Журнал France Football объявил вторую пятерку номинантов на получение "Золотого мяча". В число претендентов на престижную индивидуальную награду вошел форвард "Барселоны" Луис Суарес. Также за награду поборются защитник "Реала" Серхио Рамос, вратарь "Атлетико" Ян Облак, полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью и форвард "Наполи" Дрис Мертенс.
Ранее на получение приза были номинированы Неймар, Лука Модрич, Марселу, Пауло Дибала и Н`Голо Канте. Полностью список из 30 претендентов на получение "Золотого мяча" будет объявлен к 20.30 по московскому времени.
The next 5 nominees for the 2017 Ballon d'Or France Football : Suarez, Ramos, Oblak, Coutinho, Mertens #ballondor pic.twitter.com/7XCOGGOmed– France Football (@francefootball) 9 октября 2017 г.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ливерпуль
- Атлетико
- Луис Суарес
- Наполи
- Серхио Рамос
- Филиппе Коутинью
- Дрис Мертенс
- Ян Облак
= Даль =
Марселу умер как футболист после 1:7 от Германии,имхо.
13:30
Очень плохой мальчик
Я бы еще включил Кевина Де Брюйне
13:23