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13:01 | Футбол — "Пас из-за границы"

Суарес, Рамос и Коутинью вошли в число номинантов на "Золотой мяч"

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Журнал France Football объявил вторую пятерку номинантов на получение "Золотого мяча". В число претендентов на престижную индивидуальную награду вошел форвард "Барселоны" Луис Суарес. Также за награду поборются защитник "Реала" Серхио Рамос, вратарь "Атлетико" Ян Облак, полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью и форвард "Наполи" Дрис Мертенс.

Ранее на получение приза были номинированы Неймар, Лука Модрич, Марселу, Пауло Дибала и Н`Голо Канте. Полностью список из 30 претендентов на получение "Золотого мяча" будет объявлен к 20.30 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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= Даль =

Марселу умер как футболист после 1:7 от Германии,имхо.

13:30

Очень плохой мальчик

Я бы еще включил Кевина Де Брюйне

13:23