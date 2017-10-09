Суарес, Рамос и Коутинью вошли в число номинантов на "Золотой мяч"

Журнал France Football объявил вторую пятерку номинантов на получение "Золотого мяча". В число претендентов на престижную индивидуальную награду вошел форвард "Барселоны" Луис Суарес. Также за награду поборются защитник "Реала" Серхио Рамос, вратарь "Атлетико" Ян Облак, полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью и форвард "Наполи" Дрис Мертенс.

Ранее на получение приза были номинированы Неймар, Лука Модрич, Марселу, Пауло Дибала и Н`Голо Канте. Полностью список из 30 претендентов на получение "Золотого мяча" будет объявлен к 20.30 по московскому времени.