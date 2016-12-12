Суарес и Неймар - четвертый и пятый в голосовании за "Золотой мяч"-2016

Нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар занял пятое место в голосовании за "Золотой мяч"-2016. В прошлом году он был третьим после партнера по команде Лионеля Месси и форварда "Реала" Криштиану Роналду, который в этом году стал обладателем награды. Неймар в 2016 году стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Четвертую строчку в голосовании занял еще один игрок каталонцев - уругваец Луис Суарес. С "Барсой" он так же, как и Неймар, взял все внутренние трофеи, а также выиграл "Золотую бутсу", забив в чемпионате Испании 40 голов.

Позиции с шестой по 19-ю заняли Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал"), Рияд Махрез (Алжир, "Лестер"), Джейми Варди (Англия, "Лестер"), Пепе (Португалия, "Реал"), Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус"), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Боруссия" Д), Руй Патрисиу (Португалия, "Спортинг") Златан Ибрагимович (Швеция, "ПСЖ"/"МЮ"), Артуро Видаль (Чили, "Бавария"), Поль Погба (Франция, "Ювентус"/"МЮ"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Димитри Пайет (Франция, "Вест Хэм"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Тони Кроос (Германия, "Реал"). Эти футболисты набрали хотя бы одно очко в голосовании.