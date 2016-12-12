22:59 12 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Суарес и Неймар - четвертый и пятый в голосовании за "Золотой мяч"-2016

0
0
0

Нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар занял пятое место в голосовании за "Золотой мяч"-2016. В прошлом году он был третьим после партнера по команде Лионеля Месси и форварда "Реала" Криштиану Роналду, который в этом году стал обладателем награды. Неймар в 2016 году стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Четвертую строчку в голосовании занял еще один игрок каталонцев - уругваец Луис Суарес. С "Барсой" он так же, как и Неймар, взял все внутренние трофеи, а также выиграл "Золотую бутсу", забив в чемпионате Испании 40 голов.

Позиции с шестой по 19-ю заняли Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал"), Рияд Махрез (Алжир, "Лестер"), Джейми Варди (Англия, "Лестер"), Пепе (Португалия, "Реал"), Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус"), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, "Боруссия" Д), Руй Патрисиу (Португалия, "Спортинг") Златан Ибрагимович (Швеция, "ПСЖ"/"МЮ"), Артуро Видаль (Чили, "Бавария"), Поль Погба (Франция, "Ювентус"/"МЮ"), Роберт Левандовски (Польша, "Бавария"), Димитри Пайет (Франция, "Вест Хэм"), Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Тони Кроос (Германия, "Реал"). Эти футболисты набрали хотя бы одно очко в голосовании. 

0
0
0
Материалы сюжета: "Золотой мяч"-2016
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ