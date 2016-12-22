"Стяуа" запретили использовать свое название

По решению апелляционного суда Румынии "Стяуа" не сможет использовать название клуба без соответствующего разрешения от армии, сообщает EVZ. Спортивный клуб армии подал несколько исков на имя владельца бухарестцев Джиджи Бекали. Одним из требований было возмещение ущерба, который оценили в 37 миллионов евро, за незаконное использование товарного знака "Стяуа" с 2004 по 2014 год.

Ранее верховный суд Румынии оставил в силе решение Министерства внутренних дел о запрете "Стяуа" использовать название, клубные цвета, символику команды, атрибутику и прочее. До 1998 года красно-синие являлись армейским клубом, после чего перешли в частные руки. При этом власти страны позволили им сохранить название и пользоваться символикой.

С 2004 года владельцем "Стяуа" стал Джиджи Бекали. В это время армия подала в суд иск на клуб, расценив это как нарушение правил при использовании торговой марки.