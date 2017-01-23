Страндберг дебютировал за "Вестерло"

"Вестерло" переиграл в выездном матче 22-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" со счетом 2:1. В составе гостей на 88-й минуте на поле вышел бывший игрок ЦСКА Карлуш Страндберг. Напомним, он был арендован до конца сезона у "Брюгге".

За ЦСКА форвард выступал с 2014 года, куда перешел из шведского "Хекена". В этом сезоне чемпионата России Страндберг провел 8 матчей, в которых забил два мяча, а в этом месяце перебрался в "Брюгге". По слухам, армейцы выручили от продажи шведа примерно 1,5 миллиона евро.

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22-й тур

"Мехелен" – "Вестерло" – 1:2 (1:1)

Голы: Ромменс, 14 (0:1). Коловос, 36 (1:1). Хиланд, 89 (1:2).