13:32 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Страмаччони возглавил "Спарту" Караваева

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Андреа Страмаччони назначен на пост главного тренера "Спарты", сообщает официальный сайт клуба. 41-летний итальянец сменил Петра Раду, работавшего с командой с марта этого года. Ранее Страмаччони возглавлял "Интер", "Удинезе" и "Панатинаикос", который покинул в декабре 2016 года из-за конфликта с командой.

Напомним, что цвета "Спарты" защищает российский футболист Вячеслав Караваев, признанный лучшим игроком клуба по итогам сезона-2016/17.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Это не самое лучшее решение руководства Спарты. Его зарплата будет рекордной в чешском футболе, по соотношению "цена-качество" Страмаччони слишком высоко себя ценит.

13:42