Страмаччони возглавил "Спарту" Караваева

Андреа Страмаччони назначен на пост главного тренера "Спарты", сообщает официальный сайт клуба. 41-летний итальянец сменил Петра Раду, работавшего с командой с марта этого года. Ранее Страмаччони возглавлял "Интер", "Удинезе" и "Панатинаикос", который покинул в декабре 2016 года из-за конфликта с командой.

Напомним, что цвета "Спарты" защищает российский футболист Вячеслав Караваев, признанный лучшим игроком клуба по итогам сезона-2016/17.