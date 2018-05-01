Стивен Джеррард подтвердил переговоры с "Рейнджерс"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард подтвердил информацию о переговорах с "Рейнджерс". Сегодня стало известно, что главный тренер команды Грэм Мерти был отправлен в отставку. Последний матч под его руководством команда провела 29 апреля против "Селтика" и проиграла 0:5. СМИ неоднократно называли Джеррарда основным кандидатом на смену Мерти.

- Да, я провел неплохие переговоры с "Рейнджерс", - цитирует Goal. Джеррарда.

Джеррард завершил карьеру в 2016 году, а с 2017 года работает тренером юношеской команды "Ливерпуля".