Стивен Джеррард: "Не могу дождаться, когда начну путешествие с "Рейнджерс"

Стивен Джеррард отметил, что в своей работе на посту главного тренера "Рейнджерс" будет опираться на многолетнюю историю и традиции клуба. Соглашение с 37-летним специалистом рассчитано на четыре года и вступит в силу с нового сезона.



- Для меня большая честь стать следующим главным тренером "Рейнджерс". Я очень уважаю этот клуб, его историю и традиции, - приводит клубная пресс-служба слова Джеррарда. -Я не могу дождаться, когда начну новое путешествие в "Рейнджерс". В своей работе я буду опираться на успехи, которые были достигнуты клубом прежде.