Стив Макларен может возглавить "Рейнджерс"

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен может стать новым наставником шотландского "Рейнджерс". Руководство клуба контактировало с ним после неудачных переговоров с Дереком Макиннесом из "Абердина".

Начал сезон "Рейнджерс" под руководством Педро Кайшиньи, который был уволен после 229 дней после назначения, что является самым коротким периодом работы главным тренером в истории "Рейнджерс". На данный момент командой руководит на правах исполняющего обязанности Грэм Марти.

Стив Макларен, выигрывавший с "Твенте" чемпионат Голландии-2009/10 и с "Мидлсбро" Кубок лиги-2003/04, с этого сезона работает консультантом Хорди Кройфа в "Маккаби" из Тель Авива.

После 12 турв "Рейнджерс" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии.