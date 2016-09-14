11:29 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Стартовали выборы президента УЕФА

0
0
0
1

В Афинах началось голосование по выбору нового президента УЕФА. На пост претендуют главы футбольных союзов Словении и Голландии - Александр Чеферин и Михаэль ван Праг. С 2007 года эту должность занимал Мишель Платини, но он был отстранен от футбола на 4 года за незаконное получение от президента ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков. Ранее сообщалось, что Россия на выборах поддержит кандидатуру Чеферина.

Первой из 55 национальных ассоциаций проголосовала Андорра.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

а почему наш президент РФС не претендует на то, чтобы занять очередной стул?

12:03

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ