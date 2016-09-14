Стартовали выборы президента УЕФА

В Афинах началось голосование по выбору нового президента УЕФА. На пост претендуют главы футбольных союзов Словении и Голландии - Александр Чеферин и Михаэль ван Праг. С 2007 года эту должность занимал Мишель Платини, но он был отстранен от футбола на 4 года за незаконное получение от президента ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков. Ранее сообщалось, что Россия на выборах поддержит кандидатуру Чеферина.

Первой из 55 национальных ассоциаций проголосовала Андорра.