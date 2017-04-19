Старков в третий раз возглавил сборную Латвии

Александр Старков утвержден в должности главного тренера сборной Латвии, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны. За него проголосовал совет тренеров и его председатель Янис Скределис. Старков уже руководил национальной командой с 2001 по 2004 и с 2007 по 2013 год. Под его руководством латвийцы добились лучшего результата в истории - выхода в финальную стадию Euro-2004. С февраля 2016 года он входил в тренерский штаб сборной под руководством Марьяна Пахаря, который возглавлял команду с 2013 года.

Также в карьере Старкова были "Сконто" и московский "Спартак", а с 2011 по 2012 год он возглавлял азербайджанский "Баку" - до сегодняшнего дня это был его последний опыт самостоятельной работы.

Со "Сконто" Старков выиграл 12 подряд чемпионатов Латвии - с 1993 по 2004 год. "Спартак" под его руководством взял серебро чемпионата России-2005.