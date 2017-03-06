Станкович и Кесслер будут работать в УЕФА

Бывший полузащитник "Интера" Деян Станкович, а также чемпионка Европы в составе сборной Германии Надин Кесслер будут рабоать в УЕФА, информирует пресс-служба организации. Серб, который входит в тренерский штаб "нерадзурри", назначен на должность советника УЕФА по развитию футбола. Он будет курировать разные проекты УЕФА и помогать национальным федерациям в развитии детей в возрасте 14-15 лет.

Кесслер будет заниматься развитием женского футбола в мире и хочет вывести чемпионат Европы среди женщин и женскую Лигу чемпионов на более высокий уровень.



