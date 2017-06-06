"Сталь" объявила об уходе Кучука

"Сталь" на официальном сайте объявила об уходе Леонида Кучука с поста главного тренера. 57-летний специалист с зимы работал с украинским клубом и финишировал на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

В заявлении "Стали" говорится следующее:

После окончания сезона руководство клуба и главный тренер команды Леонид Кучук приняли совместное решение не продлевать закончившийся полугодичный контракт. Клуб благодарит Леонида Станиславовича и весь тренерский штаб за проделанную работу и искренне желает успехов в их дальнейшей профессиональной деятельности!

По информации "СЭ", в ближайшее время Кучук может стать новым главным тренером "Ростова". При этом белорус приедет в российский клуб со своим штабом.