Стадион "Маракана" оказался заброшен

Один из самых известных стадионов мира "Маракана" оказался заброшен из-за отказа управляющей компании брать на себя расходы по его содержанию, сообщает ТАСС со ссылкой на "Фолья ди Сан-Паулу". Строительный концерн Odebrecht намерен обжаловать судебное решение, предписывающее этой фирме немедленно вернуться к исполнению обязанностей по поддержанию в надлежащем состоянии арены.

В 2013 году власти штата Рио-де-Жанейро передали управление стадионом специально созданному акционерному обществу, сформированному компаниями Odebrecht (95% акций) и AEG (5% акций). Срок данного контракта составляет 30 лет. Однако перед Олимпийскими играми, которые состоялись в Бразилии в августе прошлого года, содержание "Мараканы" было временно поручено оргкомитету "Рио-2016", занимавшемуся организацией соревнований. Теперь Odebrecht отказывается принимать спортивный объект обратно под свое управление.