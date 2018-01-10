Стадион "Краснодар" примет матч с "Реалом" в Юношеской лиге УЕФА

Матч плей-офф за выход в 1/8 финал Юношеской лиги УЕФА между "Краснодаром" и "Реалом" пройдет на стадионе основной команды кубанцев, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что посетители официального сайта приняли участие в голосовании, выбирая одно из двух мест проведения стыкового матча плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Изначально планировалось, что встреча состоится на стадионе академии "Краснодара". Игра состоится 7 февраля 2017 года. Начало - в 19.00 по московскому времени.