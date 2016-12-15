10:17 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Стадион "Аякса" может быть переименован в честь Йохана Кройфа

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Йохан КРОЙФ.Йохан Кройф. Тот, кто придумал современный футбол

Стадион "Аякса" в ближайшее время может сменить название, утверждает NOS. Строение может быть переименовано в честь бывшего нападающего и тренера Йохана Кройфа.

Родственники голландца близки к достижению соглашения с руководством клуба. Семья Кройфа не хочет, чтобы в будущем арена имела в названии имя спонсора. В свою очередь, руководство стадиона не хочет терять доходы от рекламных контрактов.

Напомним, легенда голландского футбола Йохан Кройф скончался 24 марта на 69-м году жизни. В последние месяцы экс-нападающий сборной, "Аякса" и "Барселоны" боролся с раком легких.

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