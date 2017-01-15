США продолжат расследование дела о коррупции в ФИФА после инаугурации Трампа

Министр юстиции США Лоретта Линч сообщила, что ведомство продолжит расследование дела о коррупции в ФИФА после инаугурации Дональда Трампа. Линч покидает свой пост 20 января, а первые судебные слушания запланированы на откябрь. Новым министром юстиции США станет сенатор Джефф Сешнс.

В мае 2015 года были задержаны семь высокопоставленных чиновников ФИФА. Всего обвинения предъявлены 14 бывшим и действующим чиновникам. Министерство юстиции США подозревает их в получении взяток на сумму около 150 миллионов евро.

- Дело стало возможным благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами, - приводит АР слова Линч. - Эта работа будет продолжена. Для меня это символизирует то, что Министерство юстиции США разбирает дела, которые влияют на повседневную жизнь людей. А футбол - это самый популярный вид спорта.