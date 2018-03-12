Сроки восстановления Нойштедтера станут известны в ближайшие дни

Точные сроки восстановления защитника "Фенербахче" и сборной России Романа Нойштедтера от травмы шеи станут известны в ближайшие дни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. 30-летний игрок обороны получил повреждение 11 марта в матче чемпионата Турции против "Малатьяспора" (2:0). Его прямо со стадиона доставили в больницу на машине скорой помощи.

- Сегодня прошло дополнительное медицинское обследование футболиста, по результатам которого срок восстановления Нойштедтера станет известен через 3-4 дня после того, как спадет гематома, - говорится в сообщении "Фенербахче". - В данный момент Роман отдыхает. Медицинский штаб допустит игрока до тренировок только после того, как будет уверен, что футболист полностью здоров.

В текущем сезоне Нойштедтер провел 23 матча и забил 3 гола в чемпионате Турции.