Спортивный директор "Тракая": "Горжусь тем, что привел в команду Билялетдинова"

Спортивный директор "Тракая" Вирмантас Лемезис отметил, что переход в команду полузащитника Данияра Билялетдинова получился непростым. Функционер выразил надежду на то, что 32-летний хавбек будет помогать прогрессировать молодым игрокам.

– Приглашение такого футболиста – результат не однодневной работы, – цитирует клубная пресс-служба Лемезиса. – Убежден, что футболист такого калибра не только укрепит состав команды, но и будет мотивировать своих молодых одноклубников. Очень горжусь тем, что смог довести эту сделку до конца.

Напомним, что последним клубом Билялетдинова был "Рубин", контракт с которым истек по окончании прошлого сезона. Футболист перешел в казанский клуб в 2015 году и принял участие в 21 игре (2 гола) в сезоне-2015/16. Однако в прошлом сезоне, когда командой руководил испанец Хави Грасия, Билелятдинов в состав не попадал и не провел на поле ни одной минуты. Ранее полузащитник выступал за "Локомотив" и "Спартак", а также "Эвертон".