"Спортинг" задолжал агенту Сейду Думбья 700 тысяч евро

Трансфер нападающего "Спортинга" Сейду Думбья в один из турецких клубов находится под угрозой срыва из-за разногласий между руководством лиссабонского клуба и агентом ивуарийского игрока. Как сообщает A Bola, "Спортинг" задолжал агенту Жану Бернару 700 тысяч евро – эту сумму он должен был получить за переход Думбья в "Спортинг" из "Ромы" прошлым летом.

По данным источника, после решения этого вопроса "Спортинг" сможет продать Думбья "Бурсаспору" или "Ризеспору", которые могут заплатить за экс-форварда ЦСКА 1,5 миллиона евро.