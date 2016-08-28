18:38 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Спортинг" подтвердил подписание контракта с Достом

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Нападающий Бас Дост, в минувшем сезоне выступавший за "Вольфсбург", подписал контракт со "Спортингом". Соглашение с форвардом рассчитано на четыре года. По неофициальной информации португальцы заплатили за переход игрока 10 миллионов евро. Его зарплата составит 1,8 миллиона евро в год.

- У меня было несколько предложений от английских клубов, но "Спортинг" изначально проявлял повышенный интерес, - приводит пресс-служба лиссабонцев слова Доста. - Это стало ключевым моментов при принятии решения. Рад стать частью этой команды.

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