"Спортинг" подтвердил подписание контракта с Достом

Нападающий Бас Дост, в минувшем сезоне выступавший за "Вольфсбург", подписал контракт со "Спортингом". Соглашение с форвардом рассчитано на четыре года. По неофициальной информации португальцы заплатили за переход игрока 10 миллионов евро. Его зарплата составит 1,8 миллиона евро в год.

- У меня было несколько предложений от английских клубов, но "Спортинг" изначально проявлял повышенный интерес, - приводит пресс-служба лиссабонцев слова Доста. - Это стало ключевым моментов при принятии решения. Рад стать частью этой команды.