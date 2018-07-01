"Спортинг" назначил главного тренера, с которым проиграл ЦСКА финал кубка УЕФА в 2005 году

"Спортинг" объявил о назначении главным тренером Жозе Пезейру, который уже возглавлял команду 14 лет назад, сообщается в официальном Твиттере клуба. Подробности соглашения не разглашаются.

Напомним, что Пезейру сменил на посту главного тренера Синишу Михайловича, который руководил командой всего 10 дней. Соглашение с Михайловичем было рассчитано на два года и два миллиона евро за сезон, не исключено, что Пезейру пришел на те же условия.

58-летний специалист занимается тренерской деятельностью с 1992 года. За свою карьеру он успел поработать в "Насьонале", который поднял до высшей португальской лиги, также он был помощником Карлуша Кейруша в "Реале". В 2004-2005 годах Пезейру руководил "Спортингом" и довел его до финала кубка УЕФА, где проиграл ЦСКА (1:3). Последние годы Пезейру тренировал португальские "Брагу" и "Порту", а также клубы из АОЭ и Египта.