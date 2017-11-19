"Спортинг" готов продать Думбья за 15 миллионов евро

"Спортинг" рассматривает возможность продажи нападающего Сейду Думбья. Как сообщает A Bola, лиссабонский клуб недоволен адаптацией 29-летнего ивуарийца, который часто сталкивается с травмами в нынешнем сезоне. В чемпионате Португалии он провел шесть матчей, не забив ни гола.
По данным источника, "Спортинг" готов продать Думбья в январе за 15 миллионов евро, хотя потратил на его переход из "Ромы" около 7,2 миллиона евро. контракт экс-игрока ЦСКА со "Спортингом" рассчитан до 2020 года.
Хидетоши Наката
Все-таки я считаю, что Сейду переписанный и его лучшие годы тупо прошли.
15:26
Byram
Какие наивные ребята. Гинер его на пике продал за 14 млн.А тут у человека игра не идет, они хотят за него 15 млн.
15:11
клад555
За мульт в ЦСКА!
15:01