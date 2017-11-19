14:47 | Футбол — "Пас из-за границы"

"Спортинг" готов продать Думбья за 15 миллионов евро

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"Спортинг" рассматривает возможность продажи нападающего Сейду Думбья. Как сообщает A Bola, лиссабонский клуб недоволен адаптацией 29-летнего ивуарийца, который часто сталкивается с травмами в нынешнем сезоне. В чемпионате Португалии он провел шесть матчей, не забив ни гола.

По данным источника, "Спортинг" готов продать Думбья в январе за 15 миллионов евро, хотя потратил на его переход из "Ромы" около 7,2 миллиона евро. контракт экс-игрока ЦСКА со "Спортингом" рассчитан до 2020 года.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Хидетоши Наката

Все-таки я считаю, что Сейду переписанный и его лучшие годы тупо прошли.

15:26

Byram

Какие наивные ребята. Гинер его на пике продал за 14 млн.А тут у человека игра не идет, они хотят за него 15 млн.

15:11

клад555

За мульт в ЦСКА!

15:01