Спортдир "Динамо": "Пресса сама придумала заголовки про Кураньи и сама в них поверила"

Спортивный директор брестского "Динамо" Сергей Ковальчук не понимает, почему информация о тренировках нападающего Кевина Кураньи с клубом вызвала такой резонанс. По словам руководителя, пресса сама придумала громкие заголовки и сама же в них поверила.

Ранее экс-игрок "Штутгарта", "Шальке", "Хоффенхайма" и московского "Динамо" опроверг информацию о том, что может подписать контракт с белорусским клубом. Форвард провел несколько тренировок с "Динамо" на сборе команды в Турции.

- Что касается Кевина Кураньи, то мне непонятен весь этот шум, ведь мы были предельно точны в своих формулировках, - приводит пресс-служба динамовцев слова Ковальчука. - На официальном сайте была информация, что он тренируется с "Динамо". Не подписывает контракт, не проходит просмотр, а именно тренируется. Ни больше ни меньше.

Спрашивать нужно с тех, кто раздул весь костер. Пресса сама придумала кричащие заголовки для своих материалов о Кураньи и сама же в них поверила. Отсюда и возникла вся эта неразбериха.

И тренерскому штабу, и футболистам было очень приятно, когда к нам приехал Кевин. Для многих это стало большой неожиданностью. Мы ему очень благодарны за это. Конечно, хотелось бы, чтобы он нам помог и все срослось, но, к сожалению, не все от нас зависит. Мы рады просто тому, что он с нами.