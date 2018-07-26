Спецслужбы США проверили мяч, подаренный Путиным Трампу

Спецслужбы США проверили футбольный мяч, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу во время совместной пресс-конференции в Хельсинки 16 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

- Этот футбольный мяч прошел процедуру проверки безопасности, которая проводится в отношении всех подарков, - заявила агентству Сандерс.

Пресс-секретарь Белого дома отказалась от дальнейших комментариев по этому вопросу.

Ранее Adidas рассказал о предназначении чипа в мяче, подаренном Путиным Трампу.

Что нашли в мяче, который получил в подарок Трамп