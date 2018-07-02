Спасатели нашли детскую команду и тренера, пропавших без вести 9 дней назад

Спасатели нашли пропавших в пещере Кхао Луанг в Таиланде детскую футбольную команду и тренера, сообщает CNN со ссылкой на чиновника, принимавшего участие в поисково-спасательной операции. Они пропали без вести 9 дней назад. В ближайшее время медикам предстоит оценить состояние их здоровья.

24 июня мальчики в возрасте от 11 до 16 лет в сопровождении тренера отправились на осмотр пещеры. Они застряли там из-за непрерывного ливня.

Отмечается, что в поисках детей принимали участие спасатели, сотрудники ВМС Таиланда, а также эксперты из США, Китая, Австралии и Великобритании.