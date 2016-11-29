21:32 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Спасатели нашли черные ящики разбившегося самолета "Шапекоэнсе"

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Генеральный директор гражданской авиации Колумбии Альфредо Боканегро сообщил, что спасатели нашли черные ящики самолета, разбившегося сегодня около Медельина. Оба бортовых самописца не повреждены, поэтому следователи получат всю информацию по этой трагедии.

На борту лайнера находилась команда бразильской серии А "Шапекоэнсе". Из 72 пассажиров и девяти членов экипажа выжили шестеро.

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