"Спарта" проиграла последней команде чемпионата, Караваев получил желтую карточку

Пражская "Спарта" на выезде потерпела поражение от "Йиглавы" в матче 24-го тура чемпионата Чехии. Сегодняшний успех позволил победившей команде подняться с последнего на предпоследнее место.
Российский защитник гостей Вячеслав Караваев вышел на поле в стартовом составе, а на 41-й минуте встречи получил желтую карточку.
Чемпионат Чехии
Первая лига
24-й тур
"Йиглава" - "Спарта" - 1:0 (0:0)
Гол: Икауниекс, 48.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/chech/highest/2016-2017/