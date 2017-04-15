23:31 15 апреля | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Спарта" проиграла последней команде чемпионата, Караваев получил желтую карточку

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Пражская "Спарта" на выезде потерпела поражение от "Йиглавы" в матче 24-го тура чемпионата Чехии. Сегодняшний успех позволил победившей команде подняться с последнего на предпоследнее место.

Российский защитник гостей Вячеслав Караваев вышел на поле в стартовом составе, а на 41-й минуте встречи получил желтую карточку.

Чемпионат Чехии

Первая лига

24-й тур

"Йиглава" - "Спарта" - 1:0 (0:0)

Гол: Икауниекс, 48.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/chech/highest/2016-2017/

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