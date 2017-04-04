Создатели футбольного симулятора: "Образ Марадоны использован на законных основаниях"

Компания Konami, являющаяся создателем футбольного симулятора PES 2017, выступила с заявлением по поводу решения легендарного нападающего Диего Марадоны подать в суд на компанию. Аргентинский футболист считает, что его изображение было использовано без имеющихся на это прав. Марадона является одним из классических игроков "Барселоны", доступных в режиме myClub.

"В СМИ появились новости о том, что в PES 2017 есть один игрок, который используется без разрешения. Однако наша компания использует этого игрока надлежащим образом, на основании лицензии в контракте", - говорится в заявлении Konami.

Таким образом, это означает, что прямое согласие игрока не обязательно, чтобы использовать его образ. По всей видимости, "Барселона", с которой Konami заключила контракт, не сообщила Марадоне, что его образ будет использован в PES 2017.