Советником главы Федерации футбола Кот-д'Ивуара стал певец

В Федерации футбола Кот-д’Ивуара появился необычный специальный советник. Эту должность получил солист известной и за пределами страны музыкальной группы Magic System Салиф Траоре. Как сообщает AFP, он будет непосредственно консультировать главу федерации Сиди Диалло, который стал инициатором приглашения исполнителя в организацию.

Группа Magic System состоит из четырех исполнителей и стала первым ивуарийским коллективом, который вышел на международную сцену. Репертуар группы посвящен в основном социальным проблемам африканских стран.