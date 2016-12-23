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Советником главы Федерации футбола Кот-д'Ивуара стал певец

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В Федерации футбола Кот-д’Ивуара появился необычный специальный советник. Эту должность получил солист известной и за пределами страны музыкальной группы Magic System Салиф Траоре. Как сообщает AFP, он будет непосредственно консультировать главу федерации Сиди Диалло, который стал инициатором приглашения исполнителя в организацию.

Группа Magic System состоит из четырех исполнителей и стала первым ивуарийским коллективом, который вышел на международную сцену. Репертуар группы посвящен в основном социальным проблемам африканских стран.

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