Сотрудники УЕФА получили угрозы смерти из-за расследования в отношении "Скендербеу"

Дисциплинарные инспекторы УЕФА, которые занимаются расследованием дела "Скендербеу" в связи с участием в договорных матчах, получили анонимные письма с угрозой смерти, информирует пресс-служба организации. Отмечается, что сотрудники могут рассчитывать на полную поддержку организации.

"Мы никогда не допустим, чтобы наши сотрудники подвергались угрозам или запугиванию со стороны третьих лиц. Полиция уже была проинформирована о письмах", - говорится в заявлении УЕФА.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что албанский клуб может быть отстранен от еврокубков на десять лет. Кроме того, клуб заплатит 1 миллион евро штрафа.