Сотрудники УЕФА получили угрозы смерти из-за расследования в отношении "Скендербеу"

Дисциплинарные инспекторы УЕФА, которые занимаются расследованием дела "Скендербеу" в связи с участием в договорных матчах, получили анонимные письма с угрозой смерти, информирует пресс-служба организации. Отмечается, что сотрудники могут рассчитывать на полную поддержку организации.
"Мы никогда не допустим, чтобы наши сотрудники подвергались угрозам или запугиванию со стороны третьих лиц. Полиция уже была проинформирована о письмах", - говорится в заявлении УЕФА.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что албанский клуб может быть отстранен от еврокубков на десять лет. Кроме того, клуб заплатит 1 миллион евро штрафа.
"Скендербеу" поймали на договорных матчах в сезоне-2015/16. Тогда клуб стал чемпионом Албании. Однако после расследования команду лишили титула и отстранили от еврокубков в сезоне-2016/17.