Соперник "Зенита" в Лиге Европы "Дандолк" одержал победу в чемпионате Ирландии

В очередном матче чемпионата Ирландии "Дандолк" в гостях с минимальным счетом одолел "Уэксфорд". Единственный гол в игре на 39-й минуте забил нападающий Дэвид Макмиллан.
Напомним, что "Дандолк" стал соперником "Зенита" по группе D в Лиге Европы. Первый матч против ирландцев питерский клуб проведет в гостях 20 октября, а ответная встреча состоится 3 ноября в России. Помимо "Дандолка" в одном квартете с "Зенитом" оказались АЗ и "Маккаби" из Тель-Авива.
Slim Taller
Самая слабая из тех команд,что я видел за последние лет 5.Смотрел оба её матча с БАТЭ.Уверен,Зенит меньше 5 такой команде не забьёт.
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